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Balıkesir'de Ebrar Karakurt rüzgarı: CHP önerge sundu

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Balıkesir'de Ebrar Karakurt rüzgarı: CHP önerge sundu
Başarılı voleybolcunun ismi caddeye verilmek isteniyor. Cumhuriyet Halk Partisi önergeyi sundu. Detaylar haberimizde.

Milli formayı terleten voleybolcu Ebrar Karakurt'un ismi Balıkesirde caddeye verilmek isteniyor. Bunun için de Belediye Meclisi'ne önergede bulunuldu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BALIKESİR'DE EBRAR KARAKURT CADDESİ

4 Eylül tarihinde Cumhuriyet Halk Partili Susurluk Belediye Meclisi üyesi Murat Kula, Susurluk kentinde uygun bir cadde veya bulvara Balıkesirli ve başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt'un isminin verilmesini önerdi. Kula, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

Balıkesir'de Ebrar Karakurt Caddesi

 "Tabii ki hepsinin bu zaferde büyük rolü var ama bizim için bir kişi diğerlerinden daha önemli. İlçemizde bir sokağa hemşehrimiz Ebrar Karakurt'un adını vermek istiyoruz. En çok saldırıya uğrayan, en çok yorulan isim oydu ama her türlü zararlı kampanyaya rağmen dimdik ayakta kaldı, çok oynadı ve ay yıldızlı bayrağımızı gururla Avrupa'da dalgalandırdı. Bu konu ilgili komisyona havale edildi, biz de bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz”

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