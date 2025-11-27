Balina Aydın Gerze'de: Yapay Zeka Destekli Kısa Animasyon Öğrencilerle Buluştu

Gösterim ve Katılım

Sinop Üniversitesi Film Yapım ve Dijital Medya Öğrenci Kulübü tarafından hayata geçirilen "Balina Aydın Dijital Hafıza: Yapay Zeka ile Yerel Belleğin İzinde" projesi kapsamında hazırlanan kısa animasyon filmi, Gerze'de öğrencilerle buluştu.

Gerze Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen gösterime, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'ndan 150 öğrenci katıldı. Yapay zeka destekli kısa animasyon, öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

Balina Aydın'ın Hikayesi

Balina Aydın, 1992 yılında Ukrayna'daki bir araştırma havuzundan kaçarak Gerze açıklarına ulaşmış; dönemin Türkiye basınında geniş yankı bulmuş ve ilçede özel ilgi görmüştü. Proje, bu benzersiz yolculuğu dijital anlatım teknikleriyle yeniden ele alarak çocuklara çevre bilinci kazandırmayı ve Gerze'nin tarihine ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Etkileşim, Ödüller ve Atölye

Gösterimin ardından Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, projede emeği geçen öğrencilere katılım belgelerini takdim etti. Daha sonra ilkokul öğrencilerine "Balina Aydın" boyama kitabı dağıtılarak boyama etkinliği düzenlendi; etkinlik sırasında öğrencilerin keyifli anlar yaşadığı gözlendi.

Protokol ve Katılımcılar

Programa ayrıca Gerze Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy, Gerze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Göl, Gerze Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Karaoğlu, Doç. Dr. Abdullah Işık, Dr. Öğr. Üyesi Şevki Çağaltay Kayaoğlu, protokol üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, hem yerel tarihe dair farkındalık yaratmayı hem de çocuklarda çevre bilinci ve dijital anlatımın gücü hakkında merak uyandırmayı amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi.

