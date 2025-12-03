Balışeyh'te Başkan ve Korumasını Öldüren Sanığın Avukatından Adli Kontrol Talebi

Kırıkkale Balışeyh davasında sanık E.Ç.Ş. ve avukatı, adli kontrol şartıyla tahliye talep etti; mahkeme tutukluluğun devamına karar verip duruşmayı 26 Ocak 2026'ya erteledi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:17
Balışeyh'te Belediye Başkanı ve Korumasının Öldürülmesine İlişkin Dava

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde belediyede işe alınmadığı iddiasıyla amcasının oğlu olan Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel koruması Mikail Çelikkol'u öldürdüğü, iki kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan E.Ç.Ş. hakkındaki davaya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada neler yaşandı?

Duruşmaya sanık, taraf avukatları ve maktullerin yakınları katıldı. Sanık E.Ç.Ş., savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek tahliye talebinde bulundu. Sanığın avukatı ise müvekkilinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi M.Ş., oğlunun olay günü eve ağlayarak geldiğini belirterek, "'Ağabeyime ateş ettim, inşallah ölmez' dedi. Sonra tabancayı balkona bıraktı" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı 26 Ocak 2026 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi ve iddianame

Olay, 4 Kasım 2024'te meydana geldi. E.Ç.Ş. tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan Hilmi Şen ile Mikail Çelikkol, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda Ö.Ş. ve K.K. da yaralanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında "kişiyi kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 9 ila 15 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, 2024 Temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

CİNAYET ZANLISI E.Ç.Ş. (SOLDA) VE HİLMİ ŞEN

BALIŞEYH BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ ŞEN

