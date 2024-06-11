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Bandırma'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hastanede tedavi altında

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 57 yaşındaki bir kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 15:34
Bandırma'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hastanede tedavi altında

Balıkesir'de 6 başıboş köpek 57 yaşındaki kadına saldırdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yenisığırcı Mahallesi'nde yaşanan üzücü olayda, 57 yaşındaki G.K. isimli kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yolda yürürken aniden saldırıya uğrayan kadın, çığlıklar içinde yere düştü ve köpeklerin ısırıklarına maruz kaldı. Sırtından ve bacağından yaralanan G.K., köpeklerden güçlükle kurtularak Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahalle Sakinlerinden Tepki

Mahalle sakinleri, köpeklerin mahallede bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliği tarafından çiğ etle beslendiğini ve bu durumun köpeklerin saldırganlaşmasına neden olduğunu belirtti. Yenisığırcı Mahalle Muhtarı Özden Gümüş, "Saldırıya uğrayan hemşehrimiz hakkını aramak için her yola başvuracağını söyledi. Gerekli işlemleri başlattı. Biz bu olay dolayısıyla çok üzgünüz. Tekrarlanmaması temennisindeyiz. Başıboş köpek sorunu son yıllarda ülke genelinde arttı. Belediyelerimizin bu konuda daha hassas davranması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah böyle bir olayı tekrar yaşamayız," dedi.

İmamdan Yetkililere Çağrı

Köy İmamı Abdüsselam Koç, köpeklerin saldırganlığından dolayı camiye araçla gitmek zorunda kaldığını belirterek, "Yetkililerin bu konuda acilen önlem almasını istiyorum. Bir an önce gereği yapılmalı," şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri, başıboş köpek sorununa acilen çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Konunun Bandırma Belediyesi tarafından ivedilikle ele alınması gerektiğini belirten sakinler, benzer olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istiyor.

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