Bangladeş’te 5.7’lik Deprem: Can Kaybı 5’e Yükseldi, 100 Yaralı

Bangladeş’te 5.7 şiddetinde deprem: Can kaybı 5’e yükseldi

Nasringdi merkezli sarsıntıda hasar ve yaralanmalar bildirildi

Bangladeş’in başkenti Dakka yakınlarındaki Nasringdi kentinde meydana gelen ve yerin 10 km derinliğinde kaydedilen 5.7 şiddetindeki depremde can kaybının 5’e yükseldiği, yaralanan kişi sayısının ise 100 olarak açıklandığı bildirildi.

40 kilometre uzaklıktaki Dakka’yı da etkileyen sarsıntı sonucu bazı binalarda hasar oluşurken, Narsingdi’deki yaralılar hastanelere sevk edildi. Yetkililer belirli bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başbakanı Muhammed Yunus, yaralılar arasında Dakka Üniversitesi öğrencilerinin, Gazipur kentindeki fabrika işçilerinin ve depremin merkez üssü olan Narsingdi sakinlerinin bulunduğunu söyledi. Başbakan Yunus, can kayıplarına ilişkin detay vermediğini ancak durumun yakından takip edildiğini ifade etti.

Depremin komşu Hindistan’da da hissedildiği, ancak bu ülkede herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmediği açıklandı.

Yetkililerden ve kurtarma ekiplerinden gelecek yeni açıklamalar takip ediliyor.

