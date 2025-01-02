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Barış Manço'nun 82. Doğum Günü Coşkuyla Kutlanıyor

Türk müziğinin efsanesi Barış Manço, 82. doğum gününde ailesi ve hayranları tarafından özlemle anılıyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 15:15
Barış Manço'nun 82. Doğum Günü Coşkuyla Kutlanıyor

Barış Manço'nun 82. Yaş Günü Kutlamaları

Türk müziğinin efsanevi ismi merhum sanatçı Barış Manço, 82. yaş gününde ailesi ve hayranları tarafından anılıyor. 1960'lı yıllarda Belçika'nın Liege kentine yerleşen Manço'nun doğum günü, hem Belçika'da hem de Türkiye'deki hayranları tarafından özlemle kutlanmaktadır.

Aileden Anılar ve Duygular

Sanatçının Belçika'daki aile fertlerinden, merhum ağabeyi Savaş Manço'nun eşi Ebru Alkan Manço, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Onu bizzat tanımış olmanın verdiği gurur bambaşka. Keşke hayatta olsaydı da bugün 82. yaşını hep beraber kutlasaydık." dedi.

Ebru Alkan Manço, İZManço gönüllü topluluğunun sanatçının ismini yaşatma çabalarını takdirle karşılarken, doğum günü için hazırlanan klipte kendi kızlarının da yer aldığını belirtti. "Küçük kızım Atlantik, Liege’de amcası adına yapılan duvar resminin önünde şarkıdan bir parça seslendirdi. Ablası Himalaya ile de eşim Savaş’ın eski evinde görünüyorlar." şeklinde konuştu.

Barış Manço'yu Anmak ve Paylaşmak

İZManço Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Sağkan da Barış Manço'yu 82. doğum gününde saygı ve özlemle andıklarını ifade etti. Bu yıl ikinci kez organize ettikleri "Barış için Söyle" Projesi ile Halil İbrahim Sofrası'na yer verdiklerini belirten Sağkan, "Bu sofraya çok kıymetli Barış dostlarını davet ettik." dedi.

Manço’nun yeğenleri ile birlikte birçok müzisyenin projede yer aldığı belirtilirken, bu yıl düzenlenen doğum günü kutlamalarına deprem bölgesinden okulların da katıldığı açıklandı. Barış Manço'nun birleştirici özelliği, Belçika ve Türkiye'nin her bölgesinden seslerin yer aldığı kliple yansıtıldı.

Belçika'da Manço'ya Olan Sevgi

Barış Manço'nun doğum yıl dönümü için hazırlanan klibe, sanatçının uzun yıllarını geçirdiği Belçika'daki sevenleri büyük ilgi gösterdi. Liege kentinde merhum sanatçının anısına yapılan duvar resmi, açılışına tüm aile fertleri ile Belçika'daki sevenleri katıldı. Ayrıca, Manço’nun kullandığı kırmızı spor aracın, İstanbul’daki Barış Manço Müzesi’nde sergilenmek üzere Türkiye’ye nakledilmesinde işbirliği yapıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye ile Belçika arasındaki iş gücü anlaşmasının 60. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamada Barış Manço'nun eşi Lale Manço'ya plaket takdim edildi.

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