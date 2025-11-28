Bartın-Amasra yolunda yaban hayvanı kazası: 4 yaralı

Bartın-Amasra karayolunda yaban hayvanı kaynaklı kaza
Bartın-Amasra karayolunda seyir halindeki bir otomobilin önüne aniden yaban hayvanı çıktı. Çarpmamak için manevra yapan sürücü kontrolü kaybederek yol kenarındaki demir bariyere çarptı.
Kaza ve müdahale
Edinilen bilgiye göre, Bartın’dan Amasra ilçesine seyir eden V.K. idaresindeki 67 ACK 209 plakalı otomobilin önüne yaban hayvanı çıktı. Sürücünün manevrası sonucu araç bariyere çarptı.
Bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan D.K., M.G., B.K., B.G. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yaralanmış veya telef olmuş bir hayvana rastlanmadı.
Ulaşım ve temizleme çalışmaları
Kaza nedeniyle yol ulaşımı kontrollü olarak sağlandı. Aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin saçılan araç parçalarını temizlemesinin ardından trafik normale döndü.
