Bartın'da Ayı Aynada Kendini Görünce Yaşadığı Şaşkınlık

Bartın'da Ayının İlginç Ayna Tepkisi

Bartın'da ormanlık alana yerleştirilen ayna, bir ayının kendisini görmesiyle şaşkın bir an yaşamasına neden oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10'uncu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bartın Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının davranışlarını gözlemlemek amacıyla iki hafta önce çeşitli orman bölgelerine ayna ve fotokapan yerleştirmişti.

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Bir ayının aynada kendisini görmesiyle meydana gelen bu ilginç an, fotokapan tarafından kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya üzerinden "Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce" notuyla bu görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Fotokapan sayesinde yaban hayatın bu ilginç anı belgeledi.

Bartın'da ormana yerleştirilen aynada kendisini gören ayının verdiği tepki, fotokapan tarafından görüntülendi.

Bartın'da ormana yerleştirilen aynada kendisini gören ayının verdiği tepki, fotokapan tarafından görüntülendi.