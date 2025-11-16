Bartın'da kavşak kazası: 3 yaralı

Bartın Kemerköprü'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:33
Edinilen bilgilere göre, Bartın Kemerköprü Mahallesi 875. sokaktaki kavşakta iki otomobil çarpıştı. Çarpışma, çevredeki binaların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazada, M.T. yönetimindeki 67 ZR 458 plakalı araç ile T.B. idaresindeki 74 AAN 721 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan M.T., S.T. ve E.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili araştırma ve inceleme başlattı.

