Bartın'da Kovalamaca: 160 Promil Alkollü Sürücü Yakalandı

Olayın Detayları

Bartın'da uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araç, ekiplerin başlattığı kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Bartın-Zonguldak yolu Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında başladı. Trafik polislerinin dur ihtarına uymayan 74 BM 622 plakalı araçla ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sonunda araç, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki trafik ışıklarının bulunduğu alanda sıkıştırılarak durduruldu. Araç içindeki sürücü ve yanında bulunan 1 kişi ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Yapılan ilk incelemede sürücünün 160 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ve yanındaki şahıs, sağlık raporu için Bartın Devlet Hastanesi'ne, adli işlemler için ise polis merkezine götürüldü.

Araç, bağlanıp çekici ile yediemin otoparkına çekildi.

BARTIN'DA UYGULAMA YAPAN POLİSLERİN DUR İHTARINA UYMAYAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ KOVALAMACAYLA YAKALANDI.