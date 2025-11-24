Başak Köse, 25 Yıl Sonra Anaokuluna Öğretmen Olarak Döndü

Başak Köse, 4 yaşında eğitim gördüğü Gaziemir Nene Hatun Anaokulu'na 25 yıl sonra Yuvamız İzmir Gaziemir Çocuk Etkinlik Merkezi'nde öğretmen olarak döndü.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:52
Gaziemir'de duygusal geri dönüş

Başak Köse, henüz 4 yaşındayken eğitim gördüğü anaokuluna 25 yıl sonra öğretmen olarak geri döndü. O dönemin adı Gaziemir Nene Hatun Anaokulu olan kurum, bugün Yuvamız İzmir Gaziemir Çocuk Etkinlik Merkezi olarak hizmet veriyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü, geleceğin mimarı eğitimcilere haklarını teslim etmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Köse, bu tatlı tesadüfün herkesi şaşırttığını ve kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

"Hayal gibi"

Köse, 4 yaşındayken geldiği kurumda şimdi öğretmen olmanın onun için çok değişik bir duygu olduğunu belirterek "Burada olmaktan çok mutluyum. O dönemde öğretmenimi çok seviyordum. Büyüdüğüm zaman onunla geçirdiğimiz vakitler hep aklıma geliyordu. Çocukları da çok seviyordum. Bunlar katlanarak eklendi ve bir gün baktım ki buradayım. Bazı kişiler inanamıyor, ‘Aynı okulda mısın?’ diye soruyorlar. Ben öğrenciyken öğretmen olan öğretmenlerle şimdi iş arkadaşı olduk. Yıllar önce okuduğum yerde öğretmen olarak çalışmak gurur ve heyecan verici. Öğretmenlik en kutsal meslek diyebilirim. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Köse'nin o döneme ait çok sayıda fotoğrafı da bulunuyor; kendisi çocukları ve mesleğini çok sevdiğini ifade etti.

