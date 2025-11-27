Başakşehir’de 27 Katlı Emlak Konut Binasında Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Olay ve müdahale

Saat 13.30 civarında, İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Ayazma 5 Parsel Sitesi'nde bulunan Emlak Konut’a ait 27 katlı binanın 23’üncü katında dumanlar yükselmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan dumanı komşular fark etti. Yangının bulunduğu dairede yabancı uyruklu yaşlı bir kişi yaşıyordu; komşuların ihbarı üzerine site sakinleri panikle dışarı çıktı.

Müdahale, tahliye ve sağlık ekipleri

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

İnceleme

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı.

