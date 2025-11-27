Başakşehir’de 27 Katlı Emlak Konut Binasında Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Başakşehir Ziya Gökalp’te Emlak Konut’a ait 27 katlı binanın 23’üncü katında yangın çıktı; dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:24
Başakşehir’de 27 Katlı Emlak Konut Binasında Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Başakşehir’de 27 Katlı Emlak Konut Binasında Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Olay ve müdahale

Saat 13.30 civarında, İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Ayazma 5 Parsel Sitesi'nde bulunan Emlak Konut’a ait 27 katlı binanın 23’üncü katında dumanlar yükselmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan dumanı komşular fark etti. Yangının bulunduğu dairede yabancı uyruklu yaşlı bir kişi yaşıyordu; komşuların ihbarı üzerine site sakinleri panikle dışarı çıktı.

Müdahale, tahliye ve sağlık ekipleri

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

İnceleme

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı.

İSTANBUL'UN BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE, EMLAK KONUT’A AİT 27 KATLI BİNANIN 23'ÜNCÜ KATINDA YANGIN ÇIKTI....

İSTANBUL'UN BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE, EMLAK KONUT’A AİT 27 KATLI BİNANIN 23'ÜNCÜ KATINDA YANGIN ÇIKTI. BİNADA YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLİRKEN, DUMANDAN ETKİLENEN BİR KİŞİYE OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ.

İSTANBUL'UN BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE, EMLAK KONUT’A AİT 27 KATLI BİNANIN 23'ÜNCÜ KATINDA YANGIN ÇIKTI....

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı
2
Gilead Türkiye: Erken Tanı Hayati — 'HIV Zor Değil' Çağrısı
3
Geyve'de Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
4
Manisa (Salihli) At Arabası Operasyonu: 2 Araç Trafikten Men Edildi
5
Neslinur Topal otopsisinde ilk inceleme: Görünür bulgu yok
6
Yıldırım Belediyesi Mollaarap’ı Bursa’nın Yeni Çekim Merkezi Yapıyor
7
ESOGÜ'den 1 Aralık Dünya AIDS Günü Açıklaması: Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal Verileri Paylaştı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?