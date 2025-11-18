Başakşehir'de motosikletle akrobasi yapan sürücü yakalandı

Başakşehir'de trafikte akrobasi yapan İnanç Yüceal yakalandı; 4.334 TL para cezası kesildi, motosiklet trafikten men edildi, aday sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:35
İstanbul Başakşehir'de trafikte akrobatik hareketlerle diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olay ve gözaltı

Başakşehir Olimpiyat stadı yolunda motosiklet ile akrobasi hareketleri yapan sürücünün görüntüleri ihbar edildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin saha ve sistem incelemelerinde, görüntülerdeki motosikletin 16 SSU 63 plakalı araç olduğu tespit edildi.

Ekipler, sürücü İnanç Yüceal'ın Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'ndeki adresine giderek şahsı gözaltına aldı.

Yasal işlem ve cezai süreç

Yapılan işlemlerde sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 66 ve 46/2-C maddelerinden toplam 4 bin 334 TL para cezası kesildi. Aday sürücünün ceza puanının 75 puana ulaştığı belirlendi ve ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Şüpheli hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak kapsamında adli işlem başlatıldı. Polis, motosikleti trafikten men ederken, sürücü işlemlerinin ardından Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

