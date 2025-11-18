Başakşehir'de motosikletle akrobasi yapan sürücü yakalandı

İstanbul Başakşehir'de trafikte akrobatik hareketlerle diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olay ve gözaltı

Başakşehir Olimpiyat stadı yolunda motosiklet ile akrobasi hareketleri yapan sürücünün görüntüleri ihbar edildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin saha ve sistem incelemelerinde, görüntülerdeki motosikletin 16 SSU 63 plakalı araç olduğu tespit edildi.

Ekipler, sürücü İnanç Yüceal'ın Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'ndeki adresine giderek şahsı gözaltına aldı.

Yasal işlem ve cezai süreç

Yapılan işlemlerde sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 66 ve 46/2-C maddelerinden toplam 4 bin 334 TL para cezası kesildi. Aday sürücünün ceza puanının 75 puana ulaştığı belirlendi ve ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Şüpheli hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak kapsamında adli işlem başlatıldı. Polis, motosikleti trafikten men ederken, sürücü işlemlerinin ardından Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE MOTOSİKLETİYLE TRAFİKTE AKROBATİK HAREKETLER YAPARAK DİĞER SÜRÜCÜLERİN HAYATINI TEHLİKEYE ATAN KİŞİ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. ADAY SÜRÜCÜ OLDUĞU BELİRLENEN ŞAHSIN EHLİYETİ İPTAL EDİLİRKEN, MOTOSİKLETİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.