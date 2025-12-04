Başiskele'de 'Engelsiz Taksi' ve Döngel'e Özel Eğitim Okulu Müjdesi

Dünya Engelliler Günü programında ulaşım desteği ve yeni okul projesi duyuruldu

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Engelliler Günü programında, ilçedeki özel gereksinimli bireyler ve aileleri bir araya geldi. Etkinlikler Başiskele Sahili'nde kahvaltı ile başlayıp, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde devam etti.

Organizasyonu Başiskele Kaymakamlığı ile +1 Fark ve Gölcük Down Sendromlular Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi; programa Kaymakam Soner Şenel, Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıracak "Engelsiz Taksi" uygulamasının başlayacağını duyurdu. Özlü, "Kentimizde her bir bireyin hayatını kolaylaştırmak, daha erişilebilir bir Başiskele için projeler üretmeye devam ediyoruz. Özellikle engelli bireylere pozitif ayrımcılık sağlayacak çalışmalarımız hayatın her alanında yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda, aracı olmayan engelli ailelerimizin hastane ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ulaşımda destek verecek Engelsiz Taksi uygulamamızı başlatıyoruz." dedi.

Başiskele Kaymakamı Soner Şenel ise devletin engelli bireylerin eğitimi ve sosyal hayata katılımına verdiği önemi vurgulayarak, Döngel Mahallesi'nde tahsis edilen 4 dönümlük arazi üzerine engelli ve özel gereksinimli bireylerin eğitim alacağı yeni bir özel eğitim okulunun inşa edileceğini müjdeledi.

Konuşmaların ardından özel bireylerin hazırladığı gösteriler sahnelendi. Etkinlik, katılımcıların farkındalık oluşturmak amacıyla gökyüzüne renkli balonlar bırakmasıyla sona erdi.

