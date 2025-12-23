Başiskele Yeniköy Termal Tesisi: 57 Dereceyle Kocaeli'nin Yeni Sağlık Turizmi Merkezi

Başiskele Yeniköy Termal Tesisi Kocaeli'nin sağlık turizmine hazırlanıyor

Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sunacak olan Başiskele Yeniköy Termal Tesisi, hizmete açılmak için gün sayıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen tesis, bölgeye yeni bir sağlık ve dinlenme merkezi kazandırmayı hedefliyor.

Başiskele Belediye Başkanı yerinde inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen tesisi yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, devam eden çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Yeşilin sükunetiyle mavinin ferahlığının buluştuğu yerde yükselen Başiskele Yeniköy Termal Tesisimiz; şifayı, huzuru ve zamanı yavaşlatan bir sakinliği aynı çatı altında toplayacak. Bu toprakların sahip olduğu doğal termal kaynakları, modern mimari ve insan odaklı bir anlayışla önemli bir sağlık tesisine dönüştürüyoruz. Tesisimiz, Başiskele’mizin doğal kimliğini de geleceğe taşıyan kıymetli bir eşik olacak. Hem hemşehrilerimize hem de yerli ve uluslararası misafirlerimize sağlıkla dinlenmenin yeni bir adresini sunacak

Ayrıca Özlü, projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a da teşekkür etti.

Jeotermal kaynak ve kapasite

Tesis, 3 bloktan oluşan ve 10 bin 621 metrekarelik alana inşa ediliyor. Sahadaki en dikkat çekici özelliklerden biri, yerin 930 metre derinliğinden çıkarılan ve 57 derece sıcaklığa sahip jeotermal suyun kullanılmasıdır. Bu özellikleriyle tesis, sadece Kocaeli için değil, Marmara Bölgesi genelinde de sağlık turizmi açısından cazip bir merkez olma potansiyeli taşıyor.

Tesisin özellikleri ve inşaat durumu

Geleneksel mimariyle modern çizgilerin bir araya getirildiği tesiste; termal havuzlar, hamamlar, saunalar, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları ile düğün salonu yer alacak. Asma tavan, mermer döşeme, bina geneli boyama, çevre düzenlemesi, termal havuz seramikleri ile mekanik ve elektrik imalatlarının büyük ölçüde tamamlandığı tesiste son rötuşlar yapılıyor.

