Bursa Görükle'de Sola Dönüş Yasağı — Trafik Düzenlemesi 30 Aralık 2025'te

Bursa Görükle bağlantı kavşağında Doğu-Batı yönünde sola dönüş 30 Aralık 2025'ten itibaren yasaklanıyor; sürücüler alternatif güzergâhları ve trafik işaretlerini kullanmalı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:57
Bursa Görükle'de Sola Dönüş Yasağı — Trafik Düzenlemesi 30 Aralık 2025'te

Bursa Görükle'de Sola Dönüş Yasağı Yürürlüğe Giriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu, Uludağ Üniversitesi-Görükle bağlantı kavşağında yaşanan trafik yoğunluğu ve bekleme sürelerini azaltmak amacıyla yeni bir düzenleme kararı alındı.

Karar ve Uygulama Detayları

Yapılan değerlendirme sonucunda UKOME Kurulu’nun 28.11.2025 tarih ve 263 sayılı kararı doğrultusunda, kavşakta trafik akışını rahatlatmaya yönelik değişiklikler belirlendi. Buna göre, 30 Aralık 2025 tarihinden itibaren Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi ile Uludağ Üniversitesi kesişim noktasındaki sinyalize kavşak içinde Doğu-Batı yönünde sola dönüş yasağı uygulanacak.

Sürücülere Çağrı

Yetkililer, sürücülerin kavşak bölgesindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını; trafik güvenliği ile akışın sağlıklı şekilde devam edebilmesi için belirtilen alternatif güzergâhları tercih etmelerini bildirdi.

Uygulama kapsamında alınan bu önlemin kavşaktaki yoğunluğu ve bekleme sürelerini azaltması hedefleniyor.

