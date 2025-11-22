Başkan Güler: "Ordu’yu El Birliğiyle Büyütelim"

Dr. Mehmet Hilmi Güler, ORDEF programında Ordu için birlik, yatırım ve üretim vurgusu yaptı; fındık kabuğundan aktif karbon fabrikasını anlattı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:50
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) tarafından düzenlenen programda hemşehrileriyle bir araya gelerek Ordu’yu el birliğiyle büyütme çağrısında bulundu.

Programda sohbet ederek birlik ve beraberlik mesajı veren Güler, vatandaşlara yönelik güçlü bir vurgu yaptı:

"50 yıldır sizlere hizmet eden bir ağabeyiniz olarak birlik ve beraberliğimizi sadece söylemde değil, uygulamada da göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ordu üst kimliğimizi her zaman en üstte tutalım. Bir şey olmaya değil, bir şey yapmaya çalışalım. Ordu’yu sadece sevmekle kalmayalım; şehrimize katkıda bulunmayı yaşam biçimi hâline getirelim"

Çekişmeyi bir kenara bırakalım

Güler, Ordu üst kimliğinin şehrin geleceği için önemine dikkat çekerek kavgadan uzak durulması, siyasetin üstünde bir anlayış benimsenmesi gerektiğini söyledi. Güler, "Partileri bu işin içine karıştırmadan... Zaten hiç kimse bir başkasının siyasi düşüncesine karışamaz. Dolaysıyla biz seçim hariç. Ordu üst kimliğini her zaman öne alalım." ifadelerini kullandı.

Başkan Güler ayrıca şu çağrıyı yaptı: "İkinci olarak bir şey olmaya değil bir şey yapmaya çalışalım. Ordu için büyük küçük demeden şehrimize her daim yatırım yapalım. Ordu’yu sadece sevmeyelim. Bu şehre katkıda da bulunalım. Bunu yaparken de çatışma ve çekişmeyi bir kenara koymamız lazım. İşte o zaman zaten bir şeyleri başarmış oluyoruz."

Hizmet anlayışını açıklarken iki tür bürokrat tanımlamasına da değinen Güler, "İkincisiyim. Ekibimiz de öyle. Yapmanın dışındaki her şeyi yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz." diyerek, "Ordu’muz için tarım da yaparız, sanayi de yaparız, yolda yaparız, su altyapısı da yaparız biz bu şehir için her şeyi yaparız." şeklinde konuştu.

Çevre illerden göç alıyoruz

Yatırımlara ilişkin bilgiler veren Güler, ekip olarak alışılmışın dışında projeler ürettiklerini belirtti: "Ordu için tarımdan sanayiye, altyapıdan yol çalışmalarına kadar her alanda hizmet üretiyoruz. 19 ilçemiz ve 772 mahallemiz kendi içinde birer güzellik barındırıyor. Ordu artık çevre illerden göç alan, cazibesi giderek artan bir şehir hâline geldi."

"Ordu’da fındık kabuğundan aktif karbon üreten dünyanın ilk ve tek fabrikasını kurduk. 21 tır dolusu makine getirildi ve montajları tamamlandı. İçme suyunun arıtılmasında kullanılan ve daha önce ithal edilen bir kimyasalı artık biz üretiyoruz." Güler, bu yatırımların Ordu’yu her alanda daha da ön plana çıkaracağını belirtti.

Son olarak hemşehrilerine seslenen Güler, "Sizden ricam Ordu’yu daha da büyütmek için hep birlikte hareket edelim. Bir birimize destek verelim. Şehrimizi her zaman ön planda tutalım. Biz sizlerle kocaman bir aileyiz." dedi.

