Başkan Kurnaz: "Maksat hayvan sevmek değil, siyaset yapmak" — İlkadım'da 9 köpek tartışması

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kadamut Mahallesi'nde telef olan 9 köpek tartışmalarına tepki gösterdi; valilik ve savcılığın soruşturması sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:33
Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kadamut Mahallesi'nde geçen günlerde telef olan 9 köpek olayına ilişkin CHP'li meclis üyelerinin açıklamalarına tepki gösterdi.

Köpeklerin bir çöp konteynerinde telef halde bulunmasının ardından valilik ve savcılık soruşturma başlattı; köpeklerden alınan örnekler de adli tıp kurumunda inceleniyor.

İlkadım Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı'nda, 5 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda CHP'li meclis üyeleri "Sorumlular bulunsun" yazılı afiş ile olayı meclise taşıdı. Başkan Kurnaz, iddialara yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Kurnaz'ın açıklaması

Konunun CHP'liler tarafından siyaset malzemesi yapıldığına dikkat çeken Kurnaz, mecliste şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefetin açıklamalarını esefle dinledim. Uzun süredir birbirimizi tanıyoruz. Nasıl gayret ettiğimizi siz de biliyorsunuz. Üzülerek şunu gördüm ki; maksat hayvan sevmek değil, siyaset yapmak. Orada 9 canımızın görüntüsü sizden fazla beni üzdü. Gördüm ki maksat hayvanları korumak değil. Maksat, 'böyle bir şey yakaladık, bunun üstüne çullanalım, bunun üstünden siyaset yapalım.' Bu hayvanlara hiçbir katkı sağlamaz. 17 ilçe içerisinde sokak hayvanlarını soğuktan, açlıktan, perişan olmaktan kurtaralım diyen bir belediyeyiz. 20 gün önce meclis üyeleri barınağa götürüldü. Oradaki şartları gördüler. Biz mükemmel bir şey yaptık demedik. Yeni başladık. İlgili kurumlar hayvan misafir etmeye başlayabileceğimizi söylediler, biz de başladık. Eksiklerimiz olabilir, çünkü tecrübemiz yok. Ama bu hayvanlarımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hayvanlarımızı sokaklarda sefil olmaktan kurtaracağız. Eksiklerimizi de tamamlayacağız. Bunlar konuşuldu. Ancak o gün sanki burada bir hayvan katliamı yapılıyor gibi göstermek, insanları oraya toplayıp bir basın açıklaması yapmak beni çok üzmüştür. Benim olduğum yerde hiçbir canlıya kimsenin zarar veremeyeceğini siz de benim kadar biliyorsunuz. Siyaseten bunu yaptınız ve buna çok üzüldüm"

Barınak, soruşturma ve rehabilitasyon

Kurnaz, barınaktan kaçan hayvanlar ve barınakta yapılacak yeniliklere ilişkin süreci de anlattı. Başkanın açıklamasından öne çıkanlar:

"Bu görüntüler tabii ki hoş değil. Eğer personelimizden kaynaklı bir ihmal olmuşsa, valilik ve savcılık olayı soruşturuyor. Bu soruşturmalar bittiğinde hepsini bir araya getireceğiz. Kimin ne ihmali varsa sonunu kadar onun cezasını çekecektir. Asla buna müsamaha etme durumu söz konusu değildir. Sanki burada sistemli bir şekilde hayvanlara kötü muamele yapılıyormuş gibi lanse etmek doğru değil. Oraya getirdiğimiz hayvanlara gözümüz gibi bakıyoruz. Biz o hayvanları işkence yapalım diye mi topluyoruz oraya? Böyle bir şey mümkün mü. Hayvanlara mama aldık. Her sokak hayvanı yem yemiyor diye mama veriyoruz. Veterinerlik ve üniversitenin ilgili fakültesinin önerileri ile yeniden bir rehabilitasyon çalışması başlattık. Hayvanlarımızı SBB barınağına sevk ettik. Yakın zamanda 1 ay içerisinde tamamlayıp, tekrardan hayvanlarımızı misafir etmeye devam edeceğiz"

Meclis, 5 maddenin ilgili komisyonlara sevk edilmesinin ardından sona erdi.

