Başkan Özel Haydere Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Ziyaret, taziye ve asker uğurlaması

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Haydere Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle halkının talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Özel, ekipleriyle birlikte sorunları çözme odaklı çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Program kapsamında Başkan Özel, annesini ebediyete uğurlayan Bozdoğan Belediye Meclis Üyesi Adnan Sünger'e taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

Ayrıca, vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan Ediz Köseoğlu'na Başkan Özel tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim edildi; genç askere hayırlı tezkereler dilendi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Özel, birlik ve dayanışma mesajı vererek, Bozdoğan'da halkla iç içe, samimi ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

