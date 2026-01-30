Başkan Özel Haydere Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Haydere Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu; talepleri dinledi, taziye ziyaretinde bulundu ve askere gidecek gence Kur'an-ı Kerim ile Türk Bayrağı takdim etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:02
Başkan Özel Haydere Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Özel Haydere Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Ziyaret, taziye ve asker uğurlaması

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Haydere Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle halkının talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Özel, ekipleriyle birlikte sorunları çözme odaklı çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Program kapsamında Başkan Özel, annesini ebediyete uğurlayan Bozdoğan Belediye Meclis Üyesi Adnan Sünger'e taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

Ayrıca, vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan Ediz Köseoğlu'na Başkan Özel tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim edildi; genç askere hayırlı tezkereler dilendi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Özel, birlik ve dayanışma mesajı vererek, Bozdoğan'da halkla iç içe, samimi ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

BAŞKAN ÖZEL, HAYDERE MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN ÖZEL, HAYDERE MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN ÖZEL, HAYDERE MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanbeyli'ye 7 Yeni Okul: Ali Tombaş'tan Eğitim Müjdesi
2
Büyükkılıç 2025'te 104 İlçe Ziyaretiyle Kırsala Odaklandı
3
Başkan Özel Haydere Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu
4
Başkan Çolakbayrakdar: Kocasinan, Sosyal Belediyeciliğin Başkenti
5
Afyonkarahisar'da TARSİM Bilgilendirmesi: 6 İlçede Çiftçilere Rehberlik
6
Uzun Süre Telefon ve Bilgisayar Kullanımı Postüral Bozuklukları Artırıyor
7
Diyarbakır Büyükşehir'den Yeniden Yaşam Derneği'ne Dayanışma ve 100 Yelek Desteği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları