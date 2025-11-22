Başkan Özkan Çetinkaya Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde Vatandaşla Buluştu

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde vatandaşların taleplerini yerinde dinleyip altyapı ve çevre çalışmaları için süreç başlattı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:58
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde inceledi. Başkan Çetinkaya saha çalışmalarıyla yönetim anlayışını sürdürdüğünü belirtti.

Saha İncelemeleri ve Taleplerin Aktarılması

Görüşmeler sırasında iletilen taleplerin ilgili birimlere aktarıldığı ifade edildi. Altyapı, çevre düzenlemesi, yol iyileştirmeleri ve sosyal alanlara yönelik çalışmalar için gerekli süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

Başkan Çetinkaya, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, sahada yönetim anlayışını sürdürdüklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi’nde hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinlemek bizler için çok değerli. Vatandaşlarımızdan gelen her görüş, Karabük’ün geleceğini birlikte şekillendirdiğimiz bu hizmet yolculuğunda bize yön gösteriyor. Karabük’ün dört bir yanında altyapıdan çevre düzenlemesine, yol iyileştirmelerinden sosyal alanlara kadar birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü biz şehrimizi masa başından değil, sahadan; vatandaşımızla yüz yüze, sorunları yerinde görerek yönetiyoruz. Gayemiz, her mahallemizi daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir hale getirmektir. Hemşehrilerimizin desteğiyle Karabük’ün her noktasında planlı ve kararlı şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

