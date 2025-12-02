Başkan Özkan'dan Taksi Tutkunu Halil'e Özel Jest

Başkan Özkan'dan Taksi Tutkunu Halil'e Özel Ziyaret

İzmir Bayraklı’daki bir özel eğitim merkezinde eğitim gören 19 yaşındaki Halil Aziz Kama, taksilere olan tutkusu ile çizdiği resimleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına gönderdi. Oda Başkanı Erkan Özkan, bu anlamlı hediyeye kayıtsız kalmayarak Halil’i okulunda ziyaret etti ve özel hediyeler takdim etti.

Ziyaret ve verilen hediyeler

Başkan Özkan, Halil’e Beşiktaş lisanslı ürünleri ve formasını, maket taksiyi, çizimleri için resim kağıdı, boyalar ve kalemler hediye etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı; Halil, kendisini ziyarete gelen misafirlere bir yandan eserlerini anlattı.

Erkan Özkan: "En büyük engel sevgisizliktir"

Erkan Özkan ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Güzel bir şeyler yapmak için hiçbir engel yok. İstediğiniz zaman hayal ederek bir şeyler başlatabilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Halil kardeşimiz bunun en güzel örneğini bize gösterdi ve biz çok duygulandık. Bizim odalarımızın sosyal sorumluluk görevleri de bulunuyor. Halil, eğitim sırasında boş zamanlarında otomobil resimleri çiziyor; özellikle taksilere karşı özel bir ilgisi var. 1995-96 yıllarına ait nostaljik taksilerin markalarını hayal ederek resimlerine yansıtıyor ve adeta kendi sergisini oluşturuyor. Bu çalışmalarını, kıymetli öğretmeni Kamile Çubuk’un katkısıyla bir mektup haline getirerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bize ulaştırdı ve çizimlerini armağan etti. Resimlerinin devamını görmekten mutluluk duyacağız ve isterseniz bunları haber merkezimizde küçük bir sergi alanında da sergileyebiliriz. Halil’in Beşiktaş taraftarı olduğunu öğrendik ve ona taraftarı olduğu takımın formasını hediye ettik. Onun çizimleri sayesinde tüm engelli vatandaşlarımıza bir nefes ulaştırdığımızı düşünüyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü Halil’in aracılığıyla kutluyoruz. En büyük engel sevgisizliktir; sevgimizi her zaman göstermek önemlidir."

Beşiktaş Başkanı Adalı'ya çağrı

Başkan Özkan, Halil’in Beşiktaş tutkusu nedeniyle kulüp başkanı Serdal Adalıya jest çağrısında bulundu. Özkan, benzer bir sosyal sorumluluk örneğini hatırlatarak Halil’i bir Beşiktaş maçında tribünde görmek istediklerini belirtti: "Halil’in maç izleme hayalini gerçekleştirmesi büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır."

Okul ve aileden açıklamalar

Kurum kurucusu ve özel eğitim öğretmeni Kamile Çubuk konu hakkında, "Halil otizm spektrum bozukluğu olan bir öğrencimiz. Çizim yeteneği çok güçlü. Taksilere özel bir ilgisi var ve defterlerini taksi resimleriyle dolduruyor. Kurum olarak misyonumuz ‘Herkes bir inci olsun’. Halil’in yaptığı bu çalışmayı bir sosyal deneyime dönüştürdük. Başkanımızın duyarlı yaklaşımı hepimizi çok mutlu etti" dedi.

Halil’in annesi Tuğba Çiftdemir ise, "Böyle yetenekli bir evladım olduğu için gurur duyuyorum. Çizimlerine emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti. Halil’in başarısının görünür olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Babası İbrahim Kama da, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Halil’in yaptıklarıyla gurur duyuyoruz. Yeteneklerinin daha fazla kişiye ulaşmasını istiyoruz" dedi.

BAŞKAN ÖZKAN, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ VESİLESİYLE HALİL'İ OKULUNDA ZİYARET EDEREK ÖZEL HEDİYELER TAKDİM ETTİ