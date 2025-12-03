Başkan Şerif Arslan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Engellilerle Buluştu

Başkan Şerif Arslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Engelliler Derneği’ni ziyaret ederek engelli bireylere destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 18:41
Alaca Belediyesi'nden destek ve teşekkür ziyareti

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve protokol üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Arslan, engelli bireylerle yakından ilgilenerek onların toplum hayatına katılımını güçlendirmenin, ihtiyaçlarına çözüm üretmenin ve her daim yanlarında olmanın önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Misafirperverlikleri için Dernek Başkanı Ahmet Görür ve tüm üyelere teşekkür eden Arslan, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Arslan sözlerine şu şekilde devam etti: "Engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılımını güçlendirmek, onların yaşamını kolaylaştırmak ve her alanda destek olmak bizler için sorumluluktan öte, gönül işidir. Bu anlamlı günde gösterdikleri özveri için tüm öğretmenlerimize ve okul personelimize teşekkür ediyorum. Özel öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum"

