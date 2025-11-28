Başkan Tatık, DMD Hastası Mehmet Tefenlili'yi Makamında Ağırladı

Toplumsal dayanışma çağrısı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden Mehmet Tefenlili ve ailesini makamında kabul etti. Ziyarette hastalığın seyri, tedavi süreci ve destek olanakları üzerine görüşüldü.

Başkan Tatık, Mehmet'e verdiği hediye ile minik hastayı sevindirirken, aileyle yapılan sohbette tedavi sürecine ilişkin bilgi alındı.

"Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla mücadele eden minik evladımız Mehmet Tefenlili ve kıymetli ailesi belediye makamımızı ziyaret etti. Bu anlamlı buluşmada, DMD hastalığı hakkında bilgi aldık, sürece dair destek imkanlarını konuştuk. DMD; genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan, ilerleyici seyir gösteren ve kas kaybına yol açan genetik bir kas hastalığıdır. Tedavi süreci ise uzun soluklu ve yüksek maliyetlidir. Bu nedenle toplumsal dayanışma, bu evlatlarımız için hayati önem taşımaktadır. Evladımızın tedavi sürecine umut olmak isteyen tüm hayırsever hemşehrilerimiz bağışta bulunabilir. Yapılacak her destek, bir çocuğun geleceğine tutunan güçlü bir el olacaktır"

