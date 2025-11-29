Başkan Tekin’den Sahada Örnek: Pazaryeri’nde Parke Döşedi

Başkan Tekin’den sahada örnek: Pazaryeri’nde parke döşeme çalışması

Belediye Başkanı çalışmaya bizzat katılarak dikkat çekti

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceledi ve sahada örnek bir duruş sergiledi.

Tekin, parke taşı ustalarını şaşkına çeviren bir adım atarak çalışmalara bizzat katıldı. İşçilere "kolay gelsin" diyerek bilgi alan Başkan Tekin, eldivenlerini taktıktan sonra parke taşlarını teker teker yerine yerleştirmeye başladı.

Ustaların şaşkın bakışları arasında hummalı bir tempoyla çalışan Başkan Tekin, kısa sürede kaldırımın bir bölümünü tamamladı. Çalışmaları izleyen işçiler ve vatandaşlar, Başkan Tekin’in sahada aktif rol almasını takdirle karşıladı.

Başkan Tekin konuyla ilgili, "Biz Pazaryeri’ne hizmet etmeye geldik. Gerektiğinde taşı da dizeriz, gerektiğinde küreği de vururuz. Önemli olan vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak" dedi.

