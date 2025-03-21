Başkan Trump, Türkiye'ye F-35 Satışını Yeniden Değerlendiriyor

Trump, Erdoğan ile görüşmesi sonrası Türkiye'ye F-35 satışına sıcak bakıldığını belirtti. Yaptırımların kaldırılması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:50
Başkan Trump, Türkiye'ye F-35 Satışını Yeniden Değerlendiriyor

ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra Türkiye'ye yeniden F-35 savaş uçakları satışına sıcak baktığını bildirdi.

Amerikan Fox News kanalında yer alan haberde, konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa atıfta bulunularak, Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği ifade edildi.

Habere göre, Trump, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin akabinde Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 satışını yeniden başlatmayı planladığını belirtmiş.

İddialara göre Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400 sistemlerini devre dışı bırakacak bir anlaşma sağlaması durumunda F-35 satışına onay verme fikrine açık olduğunu ifade etti.

F-35 uçaklarının Türkiye'ye satılabilmesi için ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) çerçevesindeki yaptırımlarını kaldırması gerektiği vurgulandı. Trump, ayrıca ekibinden, Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine dair bir çalışma yapmalarını istedi.

Trump ve Erdoğan, 16 Mart tarihinde gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde birçok ikili ve bölgesel konuyu kapsamlı bir şekilde ele almıştı.

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