Başkan Yüceer: Usulsüzlük İddiaları Önceki Döneme Ait

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, basındaki usulsüzlük iddialarının bir önceki döneme ait olduğunu ve mevcut yönetimle ilgisinin olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:31
Denetim tespitleri mevcut yönetimle ilişkilendirilemez

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, basında çıkan usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yüceer, gündeme getirilen denetim tespitlerinin mevcut yönetimle ilgisi bulunmadığını vurguladı.

Başkan Candan Yüceer, iddiaların zamansal çerçevesine dikkat çekerek, 'Bunun içeriğine bakıldığında ben o dönemde belediye başkanı değildim' dedi.

Yüceer açıklamasında ayrıca söz konusu iddialara kaynak gösterilen çalışmanın 2024 yılında, Şubat ayında yapılan bir anketten söz edildiğini belirterek, 'Dolayısıyla ben daha seçilmemişim, daha sandığa girmemişim' ifadelerini kullandı.

Başkanın açıklamaları, iddiaların tarihselliğine ve sorumluluk bağlantısına ilişkin soru işaretlerini gündemde bıraktı.

