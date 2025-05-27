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Başkent'te 'Sözle Yaşayan Miras' Şenliği Düzenlendi

Başkentte, masal ve meddah şenliği çocukların sahne yeteneklerini sergiledi. Katılımcılara ödüller dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 12:00
Başkent'te 'Sözle Yaşayan Miras' Şenliği Düzenlendi

Başkent'te 'Sözle Yaşayan Miras: Masal ve Meddah Şenliği'

Başkent Ankara'da, 'Sözle Yaşayan Miras: Masal ve Meddah Şenliği ve Yarışması' etkinliği gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara Şefkat Bahçesi Çocuklara Yardım Derneği iş birliğiyle düzenlenen bu özel etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Faruk Erem Salonu'nda yapıldı.

Masal Anlatma Yarışması Büyük İlgi Gördü

Sunuculuğunu Meddah Mehmet Tahir İkiler'in üstlendiği etkinlikte, 10 okuldan 3. ve 4. sınıf öğrencileri masal anlatma yarışmasında sahne aldı. Yarışma, seyirci olarak katılan öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

Ödüllerle Taçlandırıldı

Yarışma sonunda tüm katılımcılara kitap seti hediye edilirken, ilk üç sırayı elde eden öğrencilere de çeşitli ödüller verildi.

Meddah Hikaye Anlatma Yarışması

Etkinliğin bir diğer önemli bölümü ise, 9. ve 10. sınıf lise öğrencilerinin katılacağı meddah hikaye anlatma yarışmasıydı. Bu gösterim, gençlerin sözlü kültürü yaşatma konusundaki yeteneklerini sergileme fırsatı sundu.

Başkentte, "Sözle Yaşayan Miras: Masal ve Meddah Şenliği ve Yarışması" düzenlendi. İçişleri...

Başkentte, "Sözle Yaşayan Miras: Masal ve Meddah Şenliği ve Yarışması" düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara Şefkat Bahçesi Çocuklara Yardım Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Faruk Erem Salonu'nda gerçekleştirildi.

Başkentte, "Sözle Yaşayan Miras: Masal ve Meddah Şenliği ve Yarışması" düzenlendi. İçişleri...

Başkentte, "Sözle Yaşayan Miras: Masal ve Meddah Şenliği ve Yarışması" düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara Şefkat Bahçesi Çocuklara Yardım Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Faruk Erem Salonu'nda gerçekleştirildi.

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