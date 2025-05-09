Başkentte Şiddete Uğrayan Kadınlar İçin 2 Bin Fidan Dikildi

Ankara'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

Mülkiyeliler Birliği üyeleri, başkent Ankara'da şiddete uğrayan kadınların anısına 2 bin fidan dikti. Etkinliğe, Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öğretim üyeleri ve öğrencileri de katıldı.

Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Mülkiye-Şiddete Uğrayan Kadınlar Anısına Hatıra Ormanı adı altında fidanlar toprakla buluşturuldu. SBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Övgün, bu anlamlı etkinliği düzenleyerek, kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirtti. Övgün, "Kadınlar her gün sokakta, evde ve iş yerlerinde psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalıyor. Bugün sadece anma değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratma eylemi yapıyoruz," dedi.

Umuda Dönüşen Fidanlar

Övgün, fidanların büyümesi gibi, kadınların da toplumda umudun simgesi olarak yeşermesini diledi. "Gelecekte şiddet eylemlerine maruz kalmamalarını sağlamak istiyoruz" diyerek kadınlara yönelik pozitif bir değişim çağrısında bulundu.

Gelecek Nesillere Bir Miras

SBF öğrencisi Ecesu Şanal ise, kadına yönelik şiddetin son bulmasını temenni etti. "Güçlü Türk kadınına armağan ettiğimiz bu ormanın, bizden sonra gelecek Mülkiye öğrencileri için de bir geleneğe dönüşmesini umut ediyoruz" diye vurguladı.

Mülkiyeliler Birliği üyeleri, şiddete uğrayan kadınlar anısına başkentte 2 bin fidan dikti. Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öğretim üyeleri ve öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, Atatürk Orman Çiftliği'nde oluşturulan "Mülkiye-Şiddete Uğrayan Kadınlar Anısına Hatıra Ormanı"nda fidanlar toprakla buluşturuldu. SBF öğrencisi Ecesu Şanal, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Mülkiyeliler Birliği üyeleri, şiddete uğrayan kadınlar anısına başkentte 2 bin fidan dikti. Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öğretim üyeleri ve öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, Atatürk Orman Çiftliği'nde oluşturulan "Mülkiye-Şiddete Uğrayan Kadınlar Anısına Hatıra Ormanı"nda fidanlar toprakla buluşturuldu. SBF öğrencisi Ecesu Şanal, AA muhabirine açıklamada bulundu.