Batı Trakya'da Toplu İftar Programı Coşkuyla Gerçekleşti

İskeçe'nin Şahin köyünde düzenlenen toplu iftarda, birçok önemli isim bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 21:20
Batı Trakya'da Toplu İftar Programı Coşkuyla Gerçekleşti

Batı Trakya'da İskeçe'de Toplu İftar Heyecanı

Batı Trakya'nın İskeçe ilçesine bağlı Şahin köyünde geleneksel bir toplu iftar programı düzenlendi. Köy meydanında gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliğe, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Edirne Valisi Yunus Sezer gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, civar köylerden gelen çok sayıda Türk de etkinliği onurlandırdı.

Katılımcılardan Birlik Mesajları

Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Balkanlar'daki iftar geleneğinin önemini vurgulayarak, “Balkanlar'da her zaman iftar programları düzenleniyor; son yıllarda ise bu organizasyonlar daha geniş katılımlarla gerçekleştiriliyor.” dedi. Ayrıca, Ramazanın manevi atmosferine de dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini ifade etti.

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Türkiye’nin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, “Rabbim birliğimizi bozmasın.” dedi. Bu şekilde, toplu iftar programının sadece bir yemek organizasyonu olmadığını, aynı zamanda bir kaynaşma ve dayanışma fırsatı sunduğunu da vurgulamış oldu.

Batı Trakya'da Türklerin yaşadığı İskeçe'nin Şahin köyünde toplu iftar programı düzenlendi. Köy...

Batı Trakya'da Türklerin yaşadığı İskeçe'nin Şahin köyünde toplu iftar programı düzenlendi. Köy meydanında düzenlenen iftar programına, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop (sağda) da katıldı.

Batı Trakya'da Türklerin yaşadığı İskeçe'nin Şahin köyünde toplu iftar programı düzenlendi. Köy...

Batı Trakya'da Türklerin yaşadığı İskeçe'nin Şahin köyünde toplu iftar programı düzenlendi. Köy meydanında düzenlenen iftar programına, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop (sağda) da katıldı.

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