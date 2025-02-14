Batman'da Demiryolu Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Batman'da Gizemli Ölüm: Demir Yolu Kenarında Ceset Bulundu

Batman’ın Belde Mahallesi'nde demiryolu kenarında bir erkek cesedi bulundu. Olay, çevredeki vatandaşların hareketsiz yatan bir kişi gördükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla ortaya çıktı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı inceleme sonucunda, söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan kimlik tespitinde cesedin Kenan Başak’a (45) ait olduğu öğrenildi. Ceset, detaylı inceleme için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Bölge halkı, yaşanan bu olay karşısında büyük bir şok içerisinde.