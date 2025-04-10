Batman'da Gazetecilerden İsrail'e Protesto: Gazze'de Öldürülen Meslektaşları İçin Tepki Gösterdiler

Batman'da basın mensupları, Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi nedeniyle İsrail'e karşı tepki gösterdi. Kentteki yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileri, Gülistan Caddesi'nde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Batman Bağımsız Gazeteciler Derneği Başkanı Veysi Demir, İsrail'in saldırılarında binlerce insanın yanı sıra birçok gazetecinin de yaşamını yitirdiğini dile getirdi. Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Basın mensupları her türlü tehlikeyi göze alıp, mazlum Gazze halkının, Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak, bu vahşi saldırılara karşı dünya halklarını harekete geçirip duyarlılık oluşturmak için çabalıyor. İsrail, bu soykırımı dünyadan gizlemek, örtbas etmek için gazetecileri susturmak, etkisiz hale getirmek, korkutup sindirmek istiyor. Bu nedenle hiçbir kural tanımadan gazetecileri vahşice öldürüyorlar. İsrail son olarak Gazze'de görev yapan gazetecilerin kaldığı çadırı bombaladı."