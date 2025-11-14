Batman'da İnşaatta Beton Kalıbı Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Batman Kuyubaşı’nda çöken beton kalıbı sonucu ağır yaralanan işçilerden Seyithan Alkan (23) hastanede hayatını kaybetti; diğer işçinin durumu kritik.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 19:47
Batman'da İnşaatta Beton Kalıbı Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Batman'da İnşaatta Beton Kalıbı Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Batman'ın Kuyubaşı Mahallesindeki bir inşaat alanında, beton kalıbının çökmesi sonucu işçiler kalıpların altında kalarak ağır yaralandı.

Seyithan Alkan (23), kalıpların altında kalarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hastanede tedavi altındaki diğer işçinin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BATMAN'DA BİR İNŞAAT ALANINDA ÇÖKEN BETON KALIBI ALTINDAN AĞIR YARALI OLARAK ÇIKARTILAN İŞÇİLERDEN...

BATMAN'DA BİR İNŞAAT ALANINDA ÇÖKEN BETON KALIBI ALTINDAN AĞIR YARALI OLARAK ÇIKARTILAN İŞÇİLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ.

BATMAN'DA BİR İNŞAAT ALANINDA ÇÖKEN BETON KALIBI ALTINDAN AĞIR YARALI OLARAK ÇIKARTILAN İŞÇİLERDEN...

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı'da Nova Doğa Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü Açıldı
2
Alaplı'da İşçi Servisinin Üzerinden Geçen Serkan Tekin Hayatını Kaybetti
3
Eskişehir'de 69 Yaşındaki Aziz E., Tahtakurusu İlaçlanan Evinde Ölü Bulundu
4
Tokat'ta 'Yan Baktın' Kavgası: 1 Ölü, 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Almanya polisine dron tehdidine 80 milyon euro ödenek
6
Muş'ta Silahlı Saldırı: Baba-Oğul Gözaltına Alındı
7
Malatya'da Kırsal Alanlarda Kar Yağışı: Akçadağ ve Darende Etkilendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı