Batman'da İnşaatta Beton Kalıbı Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Batman'ın Kuyubaşı Mahallesindeki bir inşaat alanında, beton kalıbının çökmesi sonucu işçiler kalıpların altında kalarak ağır yaralandı.

Seyithan Alkan (23), kalıpların altında kalarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hastanede tedavi altındaki diğer işçinin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

