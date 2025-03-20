Batman'da Ruhsatsız Tabancalarla 3 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan 3 şüpheli, hakimlik kararıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:36
Batman'da Ruhsatsız Tabancalarla 3 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Üzerlerinde Ruhsatsız Tabanca Bulunan 3 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da, üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 3 şüpheli, emniyet güçleri tarafından tutuklandı. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürdürdükleri denetimlerde şüphe üzerine durdurdukları 3 kişinin üzerlerinde arama gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen arama sonucunda, 3 ruhsatsız tabanca ve bir adet balistik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, adliyeye sevk edildikleri ve hakimlik kararıyla tutuklandıkları öğrenildi.

Batman'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 3 şüpheli tutuklandı. Kentte yapılan denetimlerde...

Batman'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 3 şüpheli tutuklandı. Kentte yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve balistik yelek ele geçirildi.

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