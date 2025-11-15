Batman'da Sağanak ve Su Birikintileri: Vatandaşlar Rögarları Kendi İmkanıyla Açtı

Kent genelinde yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Batman’da etkili olan sağanak yağış, şehir genelinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmurun şiddetiyle birçok bölgede su birikintileri oluşurken, tıkanan rögar kapakları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Olay sırasında araç sürücüleri yollarda zorluk yaşadı; bazı güzergâhlarda ulaşım aksadı ve trafik akışı önemli ölçüde etkilendi. Birçok noktada su seviyesinin yükselmesi, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Belediye ekiplerinin rögar kapaklarını temizlememesi gerekçesiyle, bazı vatandaşlar taşmanın önüne geçmek amacıyla kendi imkânlarıyla rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Bu müdahaleler, yerel halkın durumla mücadelede aktif rol aldığını gösterdi.

Yetkililer, yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Vatandaşlardan ve sürücülerden, riskli bölgelerden kaçınmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları istendi.

