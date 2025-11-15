Batman'da Sağanak ve Su Birikintileri: Vatandaşlar Rögarları Kendi İmkanıyla Açtı

Batman'da etkili sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; tıkanan rögarlar trafik aksamasına neden olurken vatandaşlar kapakları kendi imkanlarıyla açtı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:52
Batman'da Sağanak ve Su Birikintileri: Vatandaşlar Rögarları Kendi İmkanıyla Açtı

Batman'da Sağanak ve Su Birikintileri: Vatandaşlar Rögarları Kendi İmkanıyla Açtı

Kent genelinde yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Batman’da etkili olan sağanak yağış, şehir genelinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmurun şiddetiyle birçok bölgede su birikintileri oluşurken, tıkanan rögar kapakları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Olay sırasında araç sürücüleri yollarda zorluk yaşadı; bazı güzergâhlarda ulaşım aksadı ve trafik akışı önemli ölçüde etkilendi. Birçok noktada su seviyesinin yükselmesi, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Belediye ekiplerinin rögar kapaklarını temizlememesi gerekçesiyle, bazı vatandaşlar taşmanın önüne geçmek amacıyla kendi imkânlarıyla rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Bu müdahaleler, yerel halkın durumla mücadelede aktif rol aldığını gösterdi.

Yetkililer, yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Vatandaşlardan ve sürücülerden, riskli bölgelerden kaçınmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları istendi.

BATMAN’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, ŞEHİR GENELİNDE CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİNE NEDEN...

BATMAN’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, ŞEHİR GENELİNDE CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİNE NEDEN OLDU. YAĞMURUN ŞİDDETİYLE TIKANAN LOGAR KAPAKLARI NEDENİYLE TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELİRKEN, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YOLLARDA ZOR ANLAR YAŞADI.

BATMAN’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, ŞEHİR GENELİNDE CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİNE NEDEN...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
2
Kayseri Büyükşehir, Sarız’da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni Yeniledi
3
Erdoğan Adıyaman'da 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
4
Malatya'da 13 Yaşındaki Yasin Adıyaman Evinde Ölü Bulundu
5
Ordu'da Karla Mücadele: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda
6
İzmir Otogarı krizi: İzmir Büyükşehir’den İZOTAŞ’a 'işgalci' Tepkisi

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı