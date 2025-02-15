Batman'da Şarampole Devrilen Otomobilde Üç Kişi Yaralandı

Batman'da meydana gelen bir trafik kazasında, bir çocuk da dahil olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazanın, N.S.'nin (33) kullandığı 33 NS 155 plakalı otomobilin, merkez ilçeye bağlı Diktepe köyü mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşti.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Kaza sonrası, otomobilde bulunan A.A. (33) ve Ö.A.A. (6) ile birlikte sürücü N.S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslarla birlikte Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca, kazanın ardından araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü.

Batman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Batman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.