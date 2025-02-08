Batman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Batman'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli, tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şehirde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Operasyondan Detaylar

Ekiplerin belirlediği adrese düzenlenen operasyonda, toplamda 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 10 fişek ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç

Jandarma birimindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 10 fişek ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.