Batman'da Su Tankerinde 44 bin 900 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Hasankeyf karayolu üzerinde durdurulan traktöre bağlı su tankında 44 bin 900 paket kaçak sigara bulundu; sürücü gözaltına alındı.

Emniyetin istihbarî çalışması sonucu operasyon

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarî çalışma kapsamında Hasankeyf karayolu üzerinde bir traktörü durdurdu.

Durdurulan traktöre bağlı su tankında yapılan detaylı aramada, 44 bin 900 paket sigara ele geçirildi. Traktör ve arkasındaki su tankeri emniyet bahçesine çekildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

