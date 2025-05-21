Batman'da Türk Mutfağı Haftası'nda Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Batman'da Türk Mutfağı Haftası Coşkusu

Batman'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri, yerel lezzetlerin tanıtımıyla devam ediyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen etkinlikte, özellikle kadın kooperatifleri ve aile destek merkezleri tarafından hazırlanan yöresel yemekler kurulan stantlarda sergilendi.

Vali Canalp'ten Açıklamalar

Batman Valisi Ekrem Canalp, yaptığı konuşmada, geleneksel Türk mutfağının zenginliğini sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Canalp, her yıl Batman'a özgü geleneksel yemeklerin tanıtıldığını belirtti ve şöyle devam etti: "Bu etkinliklerle her yıl Batman'a ait Türkiye'nin kültürel zenginliklerini sahaya sunuyoruz."

Yarışmalara Katılım Yoğundu

Etkinlikte ayrıca düzenlenen yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmanın ardından sergilenen lezzetler, ziyaretçilere ikram edilerek damaklarda unutulmaz bir tat bıraktı.

Katılım ve Destek

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve çeşitli ilgililer de katılarak etkinliğe destek verdiler.

Batman'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte yöreye özgü yemekler tanıtıldı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte kadın kooperatifleri ve aile destek merkezlerinde hazırlanan yemekler kurulan stantlarda sergilendi.

Batman'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte yöreye özgü yemekler tanıtıldı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte kadın kooperatifleri ve aile destek merkezlerinde hazırlanan yemekler kurulan stantlarda sergilendi.