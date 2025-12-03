Batman merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama

Batman merkezli 23 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda hesap hareketleri 6 milyar 182 milyon lira olan 42 şüpheli yakalandı; 27 kişi tutuklandı.

Operasyon ve gözaltılar

Batman merkezli yürütülen eş zamanlı operasyonda, hesap hareketleri toplamı 6 milyar 182 milyon lira olan 42 şüpheli yakalandı; bunlardan 27’si tutuklandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, futbol ve diğer bahis müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen örgüte yönelik" olarak başlatılan soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmada, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve elde ettikleri geliri üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesapları ile uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları belirlendi. Ayrıca yasa dışı bahis oynamak isteyen kişiler adına bahis oynadıkları ve işlem başına komisyon aldıkları tespit edildi; şüphelilerin yasa dışı gelirleri aklamak amacıyla hesaplarını kullanan kişileri tehdit ederek şantaj yaptıkları da saptandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca 42 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Operasyon, Batman merkezli olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van olmak üzere 23 ilde eş zamanlı düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, SSD, banka kartı, kripto cüzdan, dijital materyal ve nakit para ele geçirildi.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon lira değerinde 25 ev ve arsa, 25 araç, 35 kripto hesabı ve 428 banka hesabına el konuldu.

Yakalanan şüpheliler, Batman İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi; mahkemece 27 şüpheli tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

