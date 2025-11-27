Batmanlı Terziden Örnek Davranış: Okul Kıyafetlerini Ücretsiz Onarıyor

Batman’da 25 yıldır terzilik yapan Sabahattin Gerkin, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yırtık ve sökük kıyafetlerini ücretsiz onarıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:15
Batmanlı terziden örnek davranış

Öğrencilerin yırtık ve sökük kıyafetlerini ücretsiz tamir ediyor

Batman kent merkezinde çeyrek asırdır terzilik mesleğini sürdüren Sabahattin Gerkin, öğrencilere ve ailelerine destek olmak amacıyla dikkat çeken bir kampanya başlattı.

Bir AVM’nin birinci katında sadece tadilat işleri yaptığını belirten Gerkin, kampanyayı özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri için tasarladığını ifade etti. Terzi Veysel olarak tanınan Gerkin, yaklaşık 25 yıldır Batman’da terzilik yaptığını vurguladı.

Gerkin, uyguladığı destek hakkında şunları söyledi: Yaklaşık 25 yıldır Batman’da terzilik yapıyorum. Bu kampanyamızı da sırf öğrencilere destek olmak amaçlı başlattım. Öğrencilerin yırtıklarını, söküklerini ücretsiz yapıyorum

Terzi, aileler için küçük onarım maliyetlerinin bile yük olabildiğine dikkat çekerek çağrısını yineledi: ’Sökükleriniz, yırtıklarınız varsa gelin ücretsiz tadilatlarınızı yapıp yardımcı olabiliriz. Yırtık ve söküğü olan öğrencilerimiz buraya getirip sökükleri onararak destek oluyoruz’.

Uygulama, kıyafetlerinde küçük hasar bulunan öğrencilerin ailelerine maddi rahatlama sağlarken, toplumda dayanışma örneği olarak takdir topluyor.

