Battalgazi'de 'Uzaktan Sevmek Kudüs' Konferansı: Derya Şafak'tan Mescid-i Aksa Vurgusu

Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Uzaktan Sevmek Kudüs' konferansı, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda Eğitimci-Yazar Derya Şafak konuştu ve katılımcılara Kudüs'ün tarihî ve manevi değerlerini aktardı.

Konferansın Ana Mesajı

Şafak, sunumunda Kudüs'ün İslam medeniyeti açısından taşıdığı önemine dikkat çekti. Konuşmasında 'Mescid-i Aksa ümmetin evidir. Ecdat bunu bilmemizi istedi. Kudüs’te yalnızca taşlar değil, tarihin kendisi konuşuyor.' ifadelerini kullanarak, Kudüs'ün bir bilinç, miras ve aidiyet meselesi olduğunu vurguladı.

Sunum İçeriği ve Katılım

Programda gençler, öğretmenler, aileler ve şehir sakinlerinin katılımı yoğun oldu. Şafak, Kudüs'ün mimari dokusu, tarihî geçmişi, ecdadın bölgeye bıraktığı izler ve kentin Müslümanlar için taşıdığı stratejik ve manevi önemi örnekler ve anekdotlarla anlattı. Sunum, katılımcılara hem bilgi hem de farkındalık kazandırdı ve gençlerin tarihî gerçekleri daha yakından anlamasına katkı sağladı.

Kapanış ve Gelecek Planları

Program, yoğun ilgiyle takip edilen sunumun ardından sona erdi. Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın gençliğe yönelik vizyonu doğrultusunda benzer kültürel ve farkındalık programlarının devam edeceğini bildirdi.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "UZAKTAN SEVMEK KUDÜS" KONFERANSINDA KONUŞAN EĞİTİMCİ-YAZAR DERYA ŞAFAK, KUDÜS’ÜN TARİHSEL VE MANEVİ MİRASINA DİKKAT ÇEKEREK, "MESCİD-İ AKSA ÜMMETİN EVİDİR" İFADELERİYLE GENÇLERE ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ.