Batuhan Eruçar Tarsus’ta Gençlere İlham Verdi — Serebral Palsili Milli Yüzücü

Batuhan Eruçar, Tarsus’ta gençlere umut ve motivasyon aşıladı

Tarsus Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen buluşma, milli yüzücü Batuhan Eruçarın ilham veren hikayesiyle dikkat çekti. Serebral palsi tanısıyla dünyaya gelen Eruçar, yaşamını ve spor serüvenini gençlerle paylaştı.

Azim, başarı ve sosyal sorumluluk

120 madalyaya sahip milli sporcu Batuhan Eruçar, annesiyle birlikte kurduğu Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü aracılığıyla yüzlerce engelli bireye ücretsiz yüzme eğitimi vererek sporun ötesinde bir umut kaynağı oldu. Eruçar, deneyimlerini aktarırken gençlere mücadele ve kararlılığın önemini vurguladı.

Türkiye’de engelli sporculara yönelik önyargıları kıran Eruçar, Çanakkale Boğazını tek engelli sporcu olarak yüzerek geçmeyi başarması ve yarışta birincilik kürsüsüne çıkmasıyla büyük takdir topladı. Kendi yaşamını motivasyon kaynağına dönüştüren Eruçar sık sık şu sözleriyle topluma güçlü bir mesaj veriyor: "Engel, bedenle değil, cehaletle olur. Ben engelli Batuhan değilim, sadece Batuhan’ım."

Genç sporculardan ve belediyeden destek

Etkinlikte milli yüzücüler Hüseyin Okyay ve Miray Yaşar ile Spor Lisesi öğrencisi Kadir Üri de yer alarak kendi deneyimlerini anlattı ve genç sporculara tavsiyelerde bulundu.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Batuhan Eruçar’ın hikayesini "Batuhan’ın ortaya koyduğu azim, yalnızca spor başarısı değildir, engellerin zihinlerde başladığını tüm topluma gösteren güçlü bir duruştur. Batuhan, başarının fiziksel güçten değil, inançtan, emekten ve umuttan geldiğini hepimize gösteriyor. Onun mücadelesi hepimize ilham oluyor" sözleriyle değerlendirdi. Başkan Boltaç, belediye olarak engelli bireylerin spor, eğitim ve yaşamın her alanında fırsat eşitliğine sahip olması için çalışmaların süreceğini vurguladı.

