Bayburt Devlet Hastanesi'nde Temizlik Görevlisine Şiddet İddiası

Öz Sağlık-İş Sendikası Bayburt Şubesi, Bayburt Devlet Hastanesi'nde görevli temizlik görevlisi Ramazan Sayan'ın, ecza deposunda görevli Muharrem Turhan tarafından darbedildiğini açıkladı. Sendika, olayla ilgili basın açıklaması yaparak sağlıkta şiddeti kınadı.

Olayın ayrıntıları

Şube Başkanı Murat Şahinoğlu, Sayan'ın yalnızca görev gereği sıhhi malzeme ve ilaç almak üzere kurum eczanesine gittiğini, Turhan'ın kendisine tekme ve yumrukla fiziksel saldırıda bulunduğunu belirtti. Şahinoğlu, Sayan'ın son süreçte beş kez sözlü şiddet ve aşağılamaya maruz kaldığını söyledi. Son olayın ise herkesin gözü önünde gerçekleştiği kaydedildi.

Hastane içinde darp sonucu yüzünden yaralanan Ramazan Sayan'ın rapor aldığı bildirildi. Şahinoğlu olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu olayı basit bir sağlıkta şiddet vakası olarak görmüyoruz. Aynı kurumda görev yapan, aynı iş kolunda sağlık hizmeti veren bir çalışanın, sırf işçi olduğu için bir diğer sağlık çalışanını hor görmesini, aşağılamasını, psikolojik şiddete tabi tutmasını, tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de fiziksel şiddet uygulamasını anlamak, kabullenmek mümkün değildir. Sağlık personelinin dışarıdan gelen saldırılar karşısında birlik beraberlik sergilemeleri gerekirken, bu şiddetin bir sağlık personeli tarafından uygulanması ancak vandallık, öfke kontrolsüzlüğü ve bilerek/isteyerek şiddet uygulaması ile açıklanabilir."

Soruşturma ve sendikanın tutumu

Olay anına tanıklık eden başka sağlık personelinin beyaz kod vermemesinin ayrıca açıklama gerektirdiğini ifade eden Şahinoğlu, sürecin adli mercilere taşındığını ve suç duyurusu yapıldığını hatırlattı. Şahinoğlu, Bayburt İl Sağlık Müdürü Harun Sivlim ve hastane yönetimine, kurum içi soruşturmayı hızlı başlattıkları için teşekkür etti.

Sendika olarak üyelerinin yanında olduklarını vurgulayan Şahinoğlu, "Ramazan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mesai arkadaşına saldıran bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Olayın takipçisi olacağız" dedi.

BAYBURT’TA SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDET İDDİASI