Bayburt'ta Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Bayburt'ta meydana gelen bir trafik kazasında, 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Olay, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda gerçekleşti.

K.S. (44) yönetimindeki 06 AL 419 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Hızla olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden çıkarttı.

Yaralılar arasında yer alan sürücü K.S., eşi M.S. (39) ile çocukları Y.E.S. (3) ve T.S. (1) acil hizmetlerle Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlattı.

Bayburt'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.