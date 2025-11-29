Bayburt'ta Filistin İçin Hayır Çarşıları Kuruldu

Etkinlik ve Amaç

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Filistin’e destek amacıyla kentin farklı noktalarında hayır çarşıları kurularak satışlar gerçekleştirildi. Etkinliğin amacı, toplanan gelirleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır.

Kurulan Noktalar ve Katılım

Hayır çarşıları Yusufiye Camii, Hz. Ömer Camii, Zülküf Bozkurt Camii, Esentepe Camii, Arpalı Yeni Cami ve Mutlu Köyü Camiinde kuruldu. Vatandaşlar kurulan stantlara yoğun ilgi gösterdi ve çeşitli ürünler satışa sunuldu.

Gelirlerin Teslimi

Hayır çarşılarından elde edilen gelir, Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İl Müftüsü Bayram Danacı'ya teslim edildi. Teslimat, yardım sürecinin bir parçası olarak belirlendi.

Teşekkür

Yardımları kabul eden Müftü Bayram Danacı, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen din görevlilerine ve katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

