Bayburt'ta Güvenlik ve Asayiş Tedbirleri Gözden Geçirildi

Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında toplanan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda terör ve asayişe yönelik tedbirler değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:17
Bayburt'ta Güvenlik ve Asayiş Tedbirleri Gözden Geçirildi

Bayburt'ta Güvenlik ve Asayiş Tedbirleri Gözden Geçirildi

Bayburt'ta Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Değerlendirmeler ve planlamalar

Toplantıda kent genelinde terör ve asayişe yönelik alınan tedbirler ile yürütülen uygulamalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Emniyet ve jandarma birimlerinin faaliyetleri ele alınırken, güvenlik güçlerinin sahadaki çalışmaları, mevcut durum analizleri ve yeni dönem planlamaları üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Vali Eldivan'ın vurguladıkları

Vali Eldivan, güvenlik birimlerinin koordineli çalışmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

BAYBURT’TA GÜVENLİK VE ASAYİŞ TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI

BAYBURT’TA GÜVENLİK VE ASAYİŞ TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
3
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
4
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi
5
Eyyübiye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Mehmet Kuş'tan Destek Sözü
6
Altıntaş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
7
Antalya'da 'İyilik Atölyesi' Açıldı: Müftülük ve TDV İş Birliği

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?