Bayburt'ta Güvenlik ve Asayiş Tedbirleri Gözden Geçirildi
Bayburt'ta Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi.
Değerlendirmeler ve planlamalar
Toplantıda kent genelinde terör ve asayişe yönelik alınan tedbirler ile yürütülen uygulamalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Emniyet ve jandarma birimlerinin faaliyetleri ele alınırken, güvenlik güçlerinin sahadaki çalışmaları, mevcut durum analizleri ve yeni dönem planlamaları üzerinde istişarelerde bulunuldu.
Vali Eldivan'ın vurguladıkları
Vali Eldivan, güvenlik birimlerinin koordineli çalışmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.
BAYBURT’TA GÜVENLİK VE ASAYİŞ TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI