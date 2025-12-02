Bayburt'ta Jandarma'dan Kış Denetimi: Lastik ve Donanım Kontrolü

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, kış koşullarına karşı araçlarda lastik, ışık ve teknik donanım kontrolleri yaparak kimlik sorgulaması gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 07:41
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 07:41
Denetimin ayrıntıları

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında trafik güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı uygulamalar gerçekleştirdi. Ekipler, yürüttükleri kontrollerde araçların lastik durumu, ışık sistemleri ve teknik donanımları titizlikle inceledi.

Denetimler sırasında ayrıca sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri sorgulanarak olası olumsuzluklara karşı tedbir alındı. Yetkililer, uygulamaların özellikle kış şartlarının etkisini artırdığı bu dönemde trafik kazalarının önlenmesine yönelik olarak aralıklarla süreceğini bildirdi.

