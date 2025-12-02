Bayburt'ta Katı Atık ve Ambalaj Atığı Tesislerinde Denetim

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik birimleri, kentte bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi'nde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim Türleri ve Katılımcılar

Gerçekleştirilen incelemeler rutin, ani ve şikâyet üzerine olmak üzere farklı başlıklarda yapıldı. Denetimlere İl Müdürü Cengiz Sevim de katılarak tesislerde yerinde incelemelerde bulundu.

İnceleme Konuları ve Amaç

Kontroller sırasında tesislerin çevre mevzuatına uygunluğu, atık yönetimi süreçleri ve çevresel etkileri yerinde değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler, tesislerin işletme standartları ve topluma etkileri açısından titizlikle ele alındı.

Yetkililerin Açıklaması

İl Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğünü belirterek; ilgili kurumlarla iş birliği içinde kalıcı çözümler üretme hedefinin öncelikli olduğunu vurguladı.

