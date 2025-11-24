Bayburt’ta Kolon ve Rektum Tümörü Ameliyatları Başarıyla Yapıldı

Bayburt Devlet Hastanesi'nde iki hastaya Op. Dr. Mustafa Hilkat Bilaloğlu ve Op. Dr. Merve Aktaş tarafından kolon ve rektum tümörü ameliyatları başarıyla uygulandı; hastalar taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:59
Bayburt Devlet Hastanesi'nde kalın bağırsak ve rektum tümörü tanısı konulan iki hasta, Genel Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Mustafa Hilkat Bilaloğlu ve Op. Dr. Merve Aktaş tarafından başarılı cerrahi müdahalelerle tedavi edildi.

Ameliyat ayrıntıları

Acil servise bağırsak tıkanıklığı ve tümöral kitle şikâyetiyle başvuran 52 ve 71 yaşlarındaki hastalarda yapılan tetkikler sonucu kolon tümörü ve rektum tümörü tespit edildi. Hastalara, kanserli bağırsak bölümleri ile çevresindeki lenf düğümlerinin tamamen çıkarılmasına yönelik 'Genişletilmiş Sol Hemikolektomi ve Low Anterior Rezeksiyon' ameliyatları uygulandı.

Sonuç ve takip

Ameliyatlar başarıyla tamamlandı; hastalar bir haftalık servis takibinin ardından taburcu edildi. Hastanenin açıklamasında, kalın bağırsak ve rektum kanserlerinin bağırsak duvarının iç yüzeyinde başlayan kötü huylu tümörler olduğu, erken evrede belirti vermeyebildiği vurgulandı.

İlerleyen dönemlerde bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, kanlı dışkılama, şiddetli kabızlık, kilo kaybı ve bağırsak tıkanıklığı gibi belirtilere yol açabileceği; hastalığın geç evrelerinde lenf düğümleri ve kan yoluyla diğer organlara yayılabildiği belirtilerek, erken tanının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Bölgede gerçekleştirilen bu başarılı ameliyatların, hastaların il dışına çıkmadan tedavi olabilmesine önemli katkı sağladığı bildirildi.

