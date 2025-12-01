Bayburt'ta ÜNİDES Sertifika Töreni: Öğrenci Topluluklarına Ödül

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde, Bayburt'ta ikinci, üçüncü ve dördüncü dönemlerde destek almaya hak kazanan öğrenci toplulukları üyelerine yönelik bir sertifika teslim programı gerçekleştirildi.

Programın amacı ve vurgulanan değerler

Programda, üniversite kulüplerinin yürüttüğü projelere katkı sağlayan gençlerin emeklerinin önemli bir değer taşıdığı vurgulandı. Etkinlikte gençlerin ihtiyaçlarına çözüm sunmanın, gelişimlerine katkı sağlamanın ve sürdürülebilir projeleri teşvik etmenin hedeflendiği belirtildi.

Sertifika teslimi ve kapanış

Etkinlik kapsamında, destek almaya hak kazanan öğrenci topluluklarının üyelerine sertifikalar dağıtıldı. Sertifikaların takdimiyle program sona erdi.

