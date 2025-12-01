Bayburt'ta ÜNİDES Sertifika Töreni: Öğrenci Topluluklarına Ödül

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ÜNİDES programı kapsamında Bayburt'ta, ikinci, üçüncü ve dördüncü dönem destekli öğrenci topluluklarına sertifika teslim töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 09:59
Bayburt'ta ÜNİDES Sertifika Töreni: Öğrenci Topluluklarına Ödül

Bayburt'ta ÜNİDES Sertifika Töreni: Öğrenci Topluluklarına Ödül

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde, Bayburt'ta ikinci, üçüncü ve dördüncü dönemlerde destek almaya hak kazanan öğrenci toplulukları üyelerine yönelik bir sertifika teslim programı gerçekleştirildi.

Programın amacı ve vurgulanan değerler

Programda, üniversite kulüplerinin yürüttüğü projelere katkı sağlayan gençlerin emeklerinin önemli bir değer taşıdığı vurgulandı. Etkinlikte gençlerin ihtiyaçlarına çözüm sunmanın, gelişimlerine katkı sağlamanın ve sürdürülebilir projeleri teşvik etmenin hedeflendiği belirtildi.

Sertifika teslimi ve kapanış

Etkinlik kapsamında, destek almaya hak kazanan öğrenci topluluklarının üyelerine sertifikalar dağıtıldı. Sertifikaların takdimiyle program sona erdi.

BAYBURT’TA ÜNİDES SERTİFİKA TESLİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BAYBURT’TA ÜNİDES SERTİFİKA TESLİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BAYBURT’TA ÜNİDES SERTİFİKA TESLİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta ÜNİDES Sertifika Töreni: Öğrenci Topluluklarına Ödül
2
Van'da 112 ve UMKE Kışa Hazır: Kar Paletli Ambulanslar Görev Başında
3
Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Talas’ta Açılıyor
4
Adana'da Sahte Kimlikle 'Ali Demir Evrensel' Hesabı Açan Firari Hükümlü Yakalandı
5
Osmaniye’de DEAŞ Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
6
Aydın'da Hafta Sonu Yağışları: En Çok Yağış Alan İlçeler Açıklandı
7
Uludağ'da facia: 16 yaşındaki Şahin Öztop düşerek hayatını kaybetti

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL